Sabato 3 aprile presso il NaturaSì di piazza Porta Torino 14 in Asti si organizza ‘La Pasqua della Fattoria Di Vaira’ con la presentazione dei formaggi a pasta filata: mozzarella, scamorza e caciocavallo abbinati ai vini biodinamici sempre prodotti da quest’azienda agricola, un modello di produzione agricola biodinamica a livello europeo.

Già nel secolo scorso, la Fattoria Di Vaira rappresentava uno dei più ammirati esempi di azienda agricola nel Mezzogiorno. Non solo per le dimensioni e la posizione ideale a pochi chilometri dal mare, nel comune di Petacciato (Campobasso), ma soprattutto per la lungimirante gestione del suo fondatore, il Cavalier Francesco Di Vaira che fin dagli inizi seppe utilizzare tecniche all’avanguardia.

Dopo la sua scomparsa fu la moglie a decidere il destino della tenuta: nel 1952 creò una fondazione presieduta per statuto dal Vescovo di Termoli-Larino, affidandole sia la gestione, sia la missione di formare ed educare i giovani alla professione agricola. La Fondazione Di Vaira portò avanti questi intenti fino al 2006, quando il consiglio decise di affidare l’azienda ad una struttura esterna che ne rispettasse le finalità originarie.

E’ in questa fase che si interessano alla Fattoria Di Vaira il gruppo Ecor NaturaSì e l’azienda agricola molisana Valter Desiderio. Sono loro a unire le forze e a costituire nel 2007, insieme a Banca Popolare Etica ed ad alcuni negozi specializzati del biologico, tra cui la Cooperativa Della Rava e Della Fava di Asti, l’Opera Società Agricola Biodinamica Di Vaira. Tutti accomunati dalla volontà di prendere in gestione l’intera azienda e creare un organismo a ciclo chiuso secondo i principi dell’agricoltura biodinamica.

La Fattoria Di Vaira è la più grande azienda agricola del Molise, in un territorio agricolo dove risorse naturali e presenza umana convivono da secoli con straordinario equilibrio. Sul mare Adriatico, tra le città di Termoli e Vasto, tra il verde delle colline e l’azzurro del mare sullo sfondo, si trovano le premesse ideali per realizzare uno dei principi base dell’agricoltura biodinamica: la visione dell’azienda come organismo agricolo.

L’azienda agricola si estende su una superficie di 500 ettari ed è un “organismo agricolo” completo, con la presenza di vigneti, oliveti, orticole, cereali e foraggi per gli allevamenti di vacche da latte, razza bruna alpina, circondato da siepi, macchie boschive e otto laghetti artificiali che arricchiscono l’agro-ecosistema. Si usa la sostanza organica compostata per concimare, si praticano le rotazioni delle colture, si applica il metodo biodinamico e si producono formaggi, oltre a vino, olio, miele e passate di pomodoro e pomodorino.

Ad oggi conta quasi 100 soci, con lo scopo di:

-creare un organismo aziendale biodinamico;

-creare un progetto di aggregazione e di trasparenza della filiera;

-produrre prodotti di qualità biodinamica;

-sperimentare tecniche migliorative in agricoltura biodinamica e allargare queste esperienze al mondo agricolo;

-promuovere la formazione dei giovani all’agricoltura biodinamica;

-ospitare persone interessate al turismo rurale