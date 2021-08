Paesaggi e oltre: “Il corsaro nero”

Prosegue la rassegna Paesaggi e Oltre 2021, Landscapes and beyond, tla rassegna di teatro e musica d’estate nelle terre dell’UNESCO.

Sabato 7 agosto alle 21.30 a Costigliole d’Asti, presso il Parco del Castello andrà in scena “IL CORSARO NERO” di Emilio Salgari

con DAVID RIONDINO, regia Sergio Maifredi. Teatro Pubblico Ligure / Progetto Capitani

Nello scenario unico e magico del Parco del Castello, con il maniero a far da sfondo, per la prima volta arriva al festival David Riondino, cantautore, attore e regista italiano di successo.

Qui interpreta il personaggio inventato da Emilio Salgari, il Corsaro Nero: pallido, sempre vestito di nero, il Cavaliere di Roccabruna, Signore di Ventimiglia, divenuto corsaro per vendicare i fratelli uccisi a tradimento dal duca Wan Guld, al soldo degli spagnoli, è uno dei personaggi più celebri del romanzo d’avventura italiano.

Appuntamento in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo

€ 13,00 / € 5,00 bambini fino ai 12 anni

Prenotazione: https://www.appuntamentoweb.it/paesaggi-e-oltre-2021/il-corsaro-nero-paesaggi-e-oltre-2021/

Il biglietto verrà ritirato e pagato alla cassa.

Si richiede di presentarsi sul posto almeno un quarto d’ora prima dell’inizio dell’evento.

A seguito del D.L. n.105/2021 l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Info: 3392532921 – info@teatrodegliacerbi.it