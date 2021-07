Paesaggi e Oltre a Coazzolo

Domenica 18 luglio alle 18, torna la ormai tradizionale e attesa passeggiata nei sentieri di Coazzolo.

Nella suggestiva e unica cornice naturalistica del sentiero della Madonna del Carmine (circa 4 km), a tappe nel bosco lungo la passeggiata, un’inedita creazione per il luogo e per il paesaggio del Festival, con Milo Scotton e i suoi acrobati, danzatori e attori in “PerBacco le Masche !”.

La tradizione vinicola del Monferrato Astigiano e i racconti di masche portano in luce la ricchezza della patrimonio culturale del territorio.

Tradizione e arti performative daranno vita ad un fine pomeriggio di ampio respiro nel passaggio tra le arti (musica, teatro, circo e danza) capace di regalare intrattenimento, magia e poesia, un grande varietà fra le colline.

Biglietti euro 5.

Prenotazione sulla piattaforma allive.it e, novità, sulla piattaforma Appuntamento Web.

Ritrovo in Piazza Vittorio Emanuele III alle ore 17,30.

Possibilità di picnic alla Chiesetta al termine a € 15 – prenotazione picnic: cell. 3403287800

Il programma completo sui siti www.teatrodegliacerbi.it / www.langamonferrato.it e su fbteatro.degli.acerbi e ig teatro_degli_acerbi.