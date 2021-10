Oktoberfest di Errebi: ad Asti due serate con cibo, birra, musica e divertimento

Venerdì 8 e sabato 9 ottobre 2021, la sede Nissan del gruppo Errebi di corso Alessandria 561 ospiterà la seconda edizione dell’Oktoberfest. La prima, organizzata nel 2019, si era tenuta nella sede Renault: cambia quindi la location, ma non la sostanza!

Durante la due giorni, che prenderà il via nella serata di venerdì 8 ottobre e proseguirà durante l’intera giornata di sabato 9, nei diversi food truck si potranno gustare wurstel, stinco, pollo e patate, crepes, waffle, bretzel e molto altro, senza dimenticare le diverse tipologie di birra artigianale messe a disposizione dal Birrificio Sagrin di Calamandrana e dai suoi amici Mastri birrai. Inoltre, sono previsti anche piatti dedicati a vegetariani e vegani.

L’Oktoberfest by Errebi, però, non sarà solo cibo e birra, ma anche spettacolo, musica e divertimento! Nella serata di sabato 9 ottobre, infatti, si esibirà il gruppo Slick Steve & The Gangsters, quartetto bresciano che mischia sonorità vintage e moderne con un mix esplosivo di Swing, Rock’n Roll e performance circensi che spaziano dalla magia alla giocoleria. Ma non finisce qui, perché abbiamo pensato anche ai più piccoli!

Sempre nella giornata di sabato, infatti, la compagnia di teatro acrobatico e circo d’innovazione ArteMakìa realizzerà due laboratori di Parkour (17-17.45 e 18.45-19.30) e uno di giocoleria (18-18.45) dedicati ai più piccoli, oltre ad uno spettacolo comico acrobatico dal titolo “Cafè Rouge”, a partire dalle 20.

La partecipazione è aperta a tutti e, per poter accedere all’area dedicata, sarà necessario esibire un green pass in corso di validità, come richiesto dalle attuali norme vigenti.

Inoltre, per tutti coloro che parteciperanno abbiamo pensato ad uno sconto in tutti gli stand gastronomici che troveranno all’Oktoberfest! Per usufruirne sarà sufficiente compilare un modulo all’ingresso dell’evento o, per evitare code, potrete anche registrarvi compilando direttamente questo form. Riceverete così un braccialetto che vi darà diritto allo sconto.

“Vi aspettiamo quindi in corso Alessandria 561 ad Asti, venerdì 8 e sabato 9 ottobre, per un weekend all’insegna del divertimento!” è l’invito del Gruppo Errebi.