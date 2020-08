Notte di Fine Estate con la Grande Raviolata Vinchiese

L’intensa mese di eventi agostani organizzati dalla Proloco di Vinchio si conclude con la Notte di Fine Estate in programma domenica 30 agosto con la Grande Raviolata Vinchiese.

A partire dalle 20 in Piazza San Marco si possono scegliere diversi piatti tra Antipasti, Primi, Dolce e Gelato.

E’ gradita la prenotazione: Nadia 347/1152747

Per il dopo cena intrattenimento musicale con Sara e Fra

Nel fine settimana, sabato 29 e domenica 30 agosto, dalle 11 alle 19 è in programma anche “Paesaggi è arte: I casotti contadini dialogano con le opere d’arte sulle colline patrimonio dell’umanità Unesco”.