“Mi arrendo alle fragole” di Antonio Catalano

Continua il festival “Paesaggi e oltre”, teatro e musica d’estate nelle terre dell’UNESCO.

L’iniziativa è promossa dalla Comunità Collinare tra Langa e Monferrato con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione CRAsti e Fondazione CRT e la collaborazione della Fondazione Piemonte dal Vivo.

La direzione è del Teatro degli Acerbi.

Ha il patrocinio e il contributo dell’Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato UNESCO ed una rinnovata partnership con il nuovo Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

Martedì 28 luglio alle ore 21,30 a Castagnole delle Lanze è in programma, ritrovo poetico con Antonio Catalano.

Dal belvedere a fianco del Municipio, con l’affaccio sulle colline di vigneti castagnolesi e l’ampio paesaggio, un evento speciale e irripetibile: dopo i lunghi mesi di chiusura dei teatri, e più in generale di grandi privazioni sul piano delle relazioni personali, ecco una festa, una celebrazione gioiosa dello stare insieme in quel modo unico che il Teatro offre da sempre.

Negli universi creati da Antonio Catalano gli incontri sono sempre ricchi di sorprese: storie, filastrocche, detti, poemetti realizzati con il coinvolgimento del pubblico e cogliendo l’emozione creata dal momento.

Perché questo fa l’attore: sta tra gli ascoltatori e il mondo, li percepisce così come si presentano in quell’istante e li descrive con la poesia.

Veleggiando nello sconfinato repertorio dell’artista, tra incanto e poesia, tra esilaranti numeri di mimo e grammelot derivati dalla grande tradizione popolare italiana, si ascolteranno anche aneddoti e storie di vita, in un omaggio al Teatro che nonostante tutto resiste, perché fa parte della natura stessa dell’Uomo.

Lo spettacolo sarà preceduto dalla “pillola di paesaggio” condotta da Roberto Cerrato, direttore del sito Unesco.

Durante la serata saranno premiati gli spettatori che nel corso dell’edizione 2019 hanno raccolto più “timbri tappa” ai vari appuntamenti.

Al termine degustazione guidata di vini della Premiata Bottega del Vino di Castagnole delle Lanze.

Ingressi euro 5.

I posti sono limitati, è necessaria la prenotazione: 339/2532921 – info@teatrodegliacerbi.it.

Il programma completo sui siti www.teatrodegliacerbi.it / www.langamonferrato.it e su fb teatro.degli.acerbi.

Il programma proseguirà martedì 4 agosto a Costigliole d’Asti nel Parco del Castello: per la prima volta al festival, il Teatro dei Due Mondi con “Le nuove avventure dei musicanti di Brema”, spettacolo tout public che unisce la magia dell’artigianato scenico alla concretezza della contemporaneità.