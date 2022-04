Mercatino di Pasquetta a Berzano San Pietro

Il Comune di Berzano di San Pietro organizza il giorno Lunedì 18 Aprile 2022 dalle ore 9,00 alle ore 18,00, presso la Piazza del Municipio e lungo le vie del Paese, il “Mercatino di Pasquetta”: annuale mostra mercato interscambio di oggetti antichi, usati e di antiquariato e fiera dei prodotti agricoli ed artigianali, inserita tra le manifestazioni fieristiche della Regione Piemonte.

La ricorrenza del “Mercatino”, prevista tutti gli anni nel giorno di Pasquetta, è ritenuta propizia per la presenza in loco di numerosi turisti attratti oltre che dalle bellezze naturali, esaltate dall’inizio della primavera, dalla tranquillità del luogo e dalle rinomanze gastronomiche dei due ristoranti e degli agriturismi.

Sarà per tutti coloro che vorranno intervenire alla manifestazione, un’occasione per trascorrere in letizia qualche ora in un paese conosciuto per la sua cordialità, amicizia e simpatia.