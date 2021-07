Maria Amelia Monti al Festival “Paesaggi e oltre”

E’ iniziata la ventesima edizione del festival “Paesaggi e oltre / landscapes and beyond”, teatro e musica d’estate nelle terre dell’Unesco.

L’iniziativa, promossa dalla Comunità Collinare tra Langa e Monferrato con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione CRAsti e Fondazione CRT e la collaborazione della Fondazione Piemonte dal Vivo, ha il patrocinio e il contributo dell’Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato Unesco e dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

La direzione è del Teatro degli Acerbi, tra gli sponsor la Banca di Asti ed il Lions Club di Costigliole d’Asti.

Sabato 10 luglio alle ore 21:30 a Montegrosso d’Asti in Piazza del Castello, a fianco del Castello e della Chiesa Parrocchiale che dominano il paese ed il paesaggio circostante, arriva l’apprezzata e nota attrice Maria Amelia Monti con il reading “S’è fatto tardi molto presto. Il tempo nella poesia, nella scienza e nella canzone”.

In questo reading, attraverso un diario semiserio, uno scrittore appassionato di fisica (Edoardo Erba) racconta la sua difficoltà nel comprendere i nuovi concetti che riguardano il tempo e ad intuirne le implicazioni nella vita reale. La narrazione, fatta di brevi flash pieni di umorismo, ha il compito di introdurre un’emozionante selezione di poesie contemporanee lette da Maria Amelia Monti. Divisi in gruppi, i componimenti, oltre ad impreziosire i temi proposti dal narratore, rappresentano una panoramica della scrittura poetica attuale, soprattutto dagli anni ’80 in poi.

Quando si parla di poesia contemporanea si pensa di solito a una poesia che contemporanea non è più, ovvero quella novecentesca di Montale, di Quasimodo, di Neruda, di Pessoa, di Eliot. Attraverso il tema del Tempo, lo spettacolo apre invece uno sguardo su autori più attuali, molti dei quali viventi, dando rilievo a voci importantissime e tuttavia ancora poco conosciute o poco lette. La scelta delle poesie comprende artisti come Handke, Szymborska, Ceronetti, Viviani, Cavalli, Lamarque, Marcoaldi, Catalano, Sanguineti, Anne Stevenson, Dimitrova e De Alberti. Lo stile anticonvenzionale di lettura di Maria Amelia Monti, le rende praticabili, fruibili, assolutamente vive e vicine. Ciascun quadro poetico si conclude con una canzone, sempre a tema, interpretata dal maestro Massimiliano Gagliardi. I brani scelti tra una selezione di autori straordinari come De Gregori, Dalla, Califano, Cammariere, Tenco e Sangiorgi (Negramaro), Fossati, arricchiscono la riflessione grazie alla raffinatezza dei testi e alla impareggiabile capacità di coinvolgimento emotivo della musica.

Prima dello spettacolo la “pillola di paesaggio” condotta da Roberto Cerrato, direttore del sito Unesco. Al termine degustazione di vini di Cascina Speranza di Paolo Bosco.

Biglietti euro 13, ridotti euro 5 fino ai 12 anni. I posti sono limitati, prenotazione sulla piattaforma allive.it: https://allive.it/evento/74

info: 3392532921 info@teatrodegliacerbi.it

Il programma completo sui siti www.teatrodegliacerbi.it / www.langamonferrato.it e su Facebook: teatro.degli.acerbi e Instagram: teatro_degli_acerbi.

Fonte foto Allive.it