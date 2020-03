L’Ora della Terra 2020

La Cooperativa Della Rava e Della Fava sostiene anche quest’anno l’Ora della Terra che si terrà sabato 28 marzo dalle 20.30 alle 21.30 in tutto il mondo.

Organizzata dal WWF, è la più grande mobilitazione popolare mondiale che vuole mettere in evidenza le problematiche ambientali del nostro pianeta; l’edizione 2020 vuole in particolare porre l’attenzione sugli effetti dei cambiamenti climatici.

In tutto il mondo per un’ora si spegneranno le luci di monumenti, di luoghi simbolo, di aziende e di abitazioni.

Ognuno di noi potrà fare questo gesto semplice, ovviamente stando in casa: un gesto semplice ma che ci coinvolge direttamente per fare scelte pratiche quotidiane contro i cambiamenti climatici.

La prima edizione si svolse nel 2007, nella sola città australiana di Sydney, per poi conquistare tutto il Pianeta come simbolo per la sensibilizzazione verso i cambiamenti climatici.

Per ulteriori informazioni e per essere aggiornati sulle numerose iniziative che si terranno sabato prossimo clicca QUI.