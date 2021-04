Le nuove magliette sociali O’Press alla Bottega Altromercato

Dal 19 al 25 aprile alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti in concomitanza della campagna ‘Fashion Revolution Week’ 2021 saranno presentate le nuove t shirt etico sociali O’PRESS.

Il progetto O’Press nasce nel 2008 dalla collaborazione tra La Bottega Solidale di Genova, l’Istituto Vittorio Emanuele-Ruffini, l’Associazione Teatro Necessario e al Fondazione De Andrè.

Lo scopo è quello di abbinare l’attività principale di promotori del commercio equo, il tema della rieducazione carceraria.

O’Press rappresenta un progetto sociale al 100%: le maglie sono di cotone biologico, provengono da fornitori certificati Fair Trade, e vengono lavorate all’interno della Casa Circondariale di Marassi.

Tutto il processo di stampa serigrafica viene fatto artigianalmente da quattro persone detenute, assunte regolarmente dalla nostra Cooperativa, che attraverso l’impegno e la grande passione che mettono nel loro lavoro cercano di dare un senso alla loro detenzione.

In questi anni, grazie al sostegno delle Botteghe del Commercio Equo e Solidale, il progetto è cresciuto notevolmente. Sono migliorate le capacità di produzione, ed è aumentata la qualità del lavoro.

La Bottega di Asti lancerà la specifica linea di T-shirt “Canzoni oltre le sbarre” dedicata alla musica di alcuni grandi cantautori italiani.

Si potranno trovare una selezione delle più belle frasi di canzoni di De Andrè, Guccini e Bandabardò impresse sulle magliette.