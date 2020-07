Le bevande Isola Bio

Sabato 4 luglio presso il NaturaSì di piazza Porta Torino 14 in Asti, giornata dedicata alla storica azienda isola BIO di Badia di Polesine specializzata nella produzione di bevande vegetali da oltre vent’anni.

Cerealisti per vocazione attraverso la società agricola ‘La Goccia’ sono riusciti a costruire in questi anni una filiera propria con il coinvolgimento di 35 famiglie di agricoltori biologici di cereali e semi di girasole; la filiera comprende il centro di stoccaggio cereali in Molise e l’impianto di trasformazione in bevande cereali.

Vengono trasformati i semi di soia, di riso, di avena, di miglio, di farro e di sorgo; inoltre vengono lavorate le mandorle e le nocciole.

Una giornata dedicata all’intero assortimento isolaBIO e presentazione dei dettagli produttivi.

Bevande vegetali salutari, ricche di minerali e vitamine ideali in questo periodo estivo.

