I Langhe Monferrato Roero On Air saranno il modo in cui chiunque, anche a distanza da ogni parte del mondo potrà venire in Piemonte e scoprire questo territorio. Perché in questi borghi la vita continua a scorrere lenta, sicura, ricca di gusto e di buon vivere.

L’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, con la direzione strategica e creativa di Paolo Iabichino, creative advisor e in collaborazione con l’agenzia di content marketing LUZ, ha deciso di raccontare il proprio territorio mostrandolo a tutti, nella maniera più semplice e contemporanea possibile: lo streaming.

Per cinque giorni, dal 17 al 21 settembre racconteremo – attraverso delle dirette Facebook sulla pagina Facebook dell’Ente Turismo @visitLMR – le eccellenze territoriali, storiche e culinarie del nostro comprensorio e lo faremo divertendoci.

5 giornate di gare in cui i nostri atleti, proprio come nei giochi olimpici, si mettono alla prova con ciò per cui si allenano da tutta la vita. Le gare di tuffi e la maratona saranno sostituite da degustazione di vini, ricerca del tartufo e molto altro, poiché esperti trifulau, sommelier, chef, giocatori di pallapugno, squadre di tambass (meglio conosciuto come tamburello) e storici del territorio prenderanno il posto di ginnasti e atleti.

Tutte le gare saranno in diretta sulla pagina Facebook @visitLMR per poter essere seguite dal pubblico di tutto il mondo.

Foto principale credit Davide Dutto

Di seguito il dettaglio di ogni giornata:

Giovedì 17 settembre, ore 17.00, Alba (CN)

CERIMONIA DI APERTURA

La cerimonia di apertura dei giochi “Langhe Monferrato Roero On Air” si svolgerà giovedì 17 settembre ad Alba, nella centrale piazza Risorgimento, alle ore 17.00.

Il conduttore Carlo Pastore, ex volto noto di MTV e direttore artistico del MI AMI Festival, sarà affiancato da Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. Gli atleti delle cinque giornate di gare previste dal programma sfilerannno accompagnati dalle musiche del Maestro Ennio Morricone suonate dal vivo dall’orchestra dell’Alba Music Festival, diretta da Giuseppe Nova, con la partecipazione straordinaria del soprano coreano Sang Eum Kim.

Giovedì 17 settembre, ore 17.45, Moncalvo (AT)

GARA DI TAMBASS

Terminata la cerimonia di apertura ad Alba, dalle 17.45 l’attenzione si sposterà al campo di Moncalvo, nell’Astigiano, sotto le mura della sua piazza principale, dove si svolgerà la partita di tambass, la versione piemontese del tamburello a muro. La partita vede sfidarsi la squadra di casa, la A.D.S.T.M. Moncalvese e la A.D.T.M. Montemagno.

Il tambass è uno sport sferistico di squadra praticato con il tamburello (con cui si colpisce la palla, a differenza della pallapugno che implica il colpo con la mano fasciata) ed è caratterizzato dalla presenza di un muro d’appoggio laterale.

A commentare l’incontro da Moncalvo, la conduttrice inviata Federica Lodi, affiancata nel commento tecnico dall’ ex giocatore di tambass Aldo Marello, vera e propria istituzione dello sport piemontese.

Formazione A.D.S.T.M. Moncalvese: Christian Tinto, Giacomo Raschio, Francesco Patelli, Marco Ferro, Umberto Beccaris.

Formazione A.D.T.M. Montemagno: Mattia Zanotto, Riccardo Bonando, Massimo Savio, Luca Lorenzin, Andrea Carretto, Riccardo Molino

I bastioni di Moncalvo, foto credit Gabriella Corrado

Giovedì 17 settembre, ore 17.45, Alba (CN)

GARA DI PALLAPUGNO

In contemporanea alla partita di tambass di Moncalvo, allo sferisterio Alessandro Mermet di Alba si svolgerà la seconda sfida sportiva, la partita di pallapugno.

Come il tambass, la pallapugno è uno sport sferistico di squadra ed è molto praticato in Piemonte. Ciascun giocatore, prima della partita, si fascia il pugno con delle strisce di stoffa e del cuoio per proteggere la mano e creare la miglior superficie possibile per colpire la palla.

A confrontarsi saranno due storiche squadre locali: l’Albese (Alba) e la Neivese (Neive), militanti rispettivamente in serie C e serie B. Il conduttore Carlo Pastore commenterà l’incontro insieme all’ex giocatore e attuale presidente della Pallonistica Albese Giulio Abbate.

Formazione Pallonistica Albese: Federico Alessandria, Andrea Tarocco, Luca Battaglino, Simone Tran.

Formazione Morando Neivese: Davide Barroero, Luca Bruno, Gianluca Busca, Alessandro Ressia.

Foto credit Candido Capra

Venerdì 18 settembre, ore 18.00, Asti

RICONOSCIMENTO DEL GUSTO

Venerdì 18 settembre, ad Asti in piazza San Secondo, alle ore 18.00 si svolgerà la gara del “riconoscimento del gusto” nella tensostruttura di PiemonteLand allestita in occasione dell’evento “Douja d’Or”.

Quattro aspiranti sommelier dell’AIS Piemonte si sfideranno in degustazioni di vino alla cieca, riconoscimento del gusto e domande tecniche per veri intenditori basate sulle celebri DOCG di Langhe Monferrato Roero, come Barolo, Barbaresco, Dogliani, Barbera d’Asti, Nizza, ecc…

Il gioco sarà guidato dal sommelier professionista Mario Bevione, mentre a commentare e raccontare le curiosità del mondo del vino sarà il sommelier professionista Mauro Carosso, delegato AIS Provincia di Torino, con la conduzione di Carlo Pastore.

I partecipanti alla gara, aspiranti sommelier AIS: Pierluigi Bianco, Emanuela Musabellin, Sabrina Provigna, Simona Ciciliato.

Sabato 19 settembre, ore 16.00, Roddi (CN)

GARA DI CUCINA

Sabato 19 è invece il turno della gara di cucina, ospitata nello storico Castello di Roddi, nelle Langhe. Quattro chef, due stellati Michelin e due cuochi di trattorie, prepareranno i piatti della tradizione piemontese e inseriranno degli ingredienti segreti a loro scelta. A sfidarsi saranno 4 food blogger che ci mostreranno quanto sono allenati i loro palati: avranno il compito di scoprire tutti gli ingredienti delle ricette che assaggeranno.

I cuochi partecipanti alla gara:

– Massimo Camia, una stella Michelin definito dalla prestigiosa guida: “chef il cui amore per la buona tavola è inscritto nel DNA” del Ristorante Massimo Camia a La Morra (CN).

– Walter Ferretto chef de Ilcascinalenuovo, storico ristorante di Isola d’Asti (AT). Anche lui premiato con una stella Michelin, la sua cucina piemontese tradizionale si intreccia con i sapori provenienti da tutto il mondo.

– Piera Cirio, cuoca di 83 anni che conosce, valorizza e protegge la cucina piemontese più antica nel suo Ristorante Albergo Cirio Madonna della Neve di Cessole (AT).

– Elena Risaglia della Trattoria Belvedere di Serravalle Langhe (CN), giovanissima chef che porta avanti la tradizione di famiglia nel suo ristorante.

A commentare la gara, insieme al conduttore Carlo Pastore, gli chef stellati Michelin Davide Palluda del ristorante All’Enoteca di Canale (CN) e Gabriele Boffa del ristorante Locanda del Sant’Uffizio Enrico Bartolini di Penango (AT).

Tra i food blogger partecipanti:

-Francesca Barberini: conduttrice e autrice di programmi enogastronomici di successo, foodwriter e consulente in comunicazione. Conduce tutti i giorni il programma “Cuochi e dintorni” su Alice TV e il programma radiofonico “Segreti in tavola” su Radio Dimensione Suono Soft.

– Giulia Golino: autrice del blog “Giulia cook eat love” e food creator. La sua community conta più di 40 mila persone. Come Francesca Barberini, può vantare presenze televisive, sul canale statunitense QVC.

foto credit Gabriella Corrado

Domenica 20 settembre, ore 16.00, Langhe e Roero

VOLO IN MONGOLFIERA

Domenica 20 settembre alle ore 16.00 prenderà il via la sfida più emozionante: il volo in mongolfiera!

Quattro storiche personalità del territorio, in rappresentanza di 5 castelli, si daranno battaglia con un vero e proprio quiz di cultura generale, un “Rischiatutto” a centinaia di metri di altezza, a bordo della mongolfiera pilotata dall’esperto Mauro Oggero, che sorvolerà la Langa del Barolo per giungere a Govone, nel Roero.

I partecipanti, a bordo della mongolfiera, dovranno rispondere a domande relative agli storici manieri da loro rappresentati.

I concorrenti del quiz:

Simona Ferrio, responsabile organizzativa del Castello di Grinzane Cavour

Massimiliano Romanelli, guida turistica, per il Castello Falletti di Barolo e il Castello di Serralunga d’Alba

Isabella Artusio, appartenente ad una delle famiglie proprietarie e Guest Relation Manager per il Castello di Guarene,

Pier Paolo Guelfo, presidente dell’Enoteca Regionale del Roero di Canale, in rappresentanza del Castello Reale di Govone

foto credit Davide Dutto

Lunedì 21 settembre, ore 18.00, Montechiaro d’Asti

LA RICERCA DEL TARTUFO

Lunedì 21 settembre alle ore 18.00 nella riserva tartufigena di Montechiaro d’Asti, si svolgerà la gara conclusiva dei giochi “Langhe Monferrato On Air”: la ricerca del Tartufo Bianco d’Alba.

La sfida coincide con l’apertura ufficiale della stagione del Tartufo Bianco d’Alba in Piemonte e vede protagonisti quattro trifulau (cercatori di tartufo) aiutati dai loro fedeli cani (“tabui” in dialetto piemontese) alla ricerca dei prezioso fungo ipogeo.

La gara è una sfida contro il tempo: ogni coppia, composta da cane e cercatore, deve trovare 10 tartufi nel minor tempo possibile. Chi ne troverà 10 per primo sarà il vincitore della giornata.

A commentare la gara, il conduttore Carlo Pastore, affiancato da Isabella Gianicolo del Centro Nazionale Studi Tartufo di Alba.

I trifulau partecipanti:

– Gianni Monchiero con Vicky (razza: pincher)

– Piero Botto con Peter (razza: meticcio)

– Marco Ferrero con Garko (razza: lagotto)

– Pier Carlo Vacchina con Jimmy (razza: springer spaniel)

foto credit Stefania Spadoni