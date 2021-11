Il Magico Paese di Natale a Govone: cosa c’è da vedere e da fare

Mentre ad Asti si stanno allestendo le casette per il mercatino del Magico Paese di Natale, che dal viale alberato del parco del Castello Reale di Govone si spostano in corso Alfieri, anche a Govone, dove tutto ebbe origine da un’idea di Pier Paolo Guelfo, si lavora per questa edizione.

Ma cosa si troverà a Govone?

Dal 20 novembre al 19 dicembre aprirà le sue porte dal Casa di Babbo Natale, dove si potrà assistere ad un musical di 25 minuti, adatto ad adulti e bambini, che racconta la storia del cristallo che racchiude tutti i i valori del Natale e alimenta i buoni propositi che tengono in vita, da migliaia di anni, la foresta di Burzee, luogo dove si trova la residenza di Santa Claus. Il musical è un percorso e spettacolo che sarà replicato dal vivo durante tutte le date di apertura dell’evento. I visitatori saranno condotti in un mondo incantato tra elfi e al cospetto di Babbo Natale. Per orari, prezzi e prenotazioni obbligatorie online clicca QUI.

E poi ci sarà la Scuola degli Elfi, con la Regina Antea, che anche questo Natale avrà il compito di selezionare elfi per la corte di Babbo Natale. Nei giardini del Castello Reale di Govone i bimbi potranno divertirsi in compagnia di genitori, nonni, zii seguendo le nozioni che la regina Antea darà loro. Per tutte le informazioni e le prenotazioni clicca QUI.

Dal 20 novembre al 9 gennaio, sarà visitabile la mostra “Natale in Casa Savoia” nel Castello Reale. Si avrà la possibilità di conoscere le particolarità introdotte proprio dalla casata reale e gli accessori indossati dalle dame fino ad arrivare all’albero di Natale della Regina Maria Cristina. Sarà necessario prenotarsi online: per tutto quello che c’è da sapere clicca QUI.

Inoltre, presso la Cappella Reale del Re Carlo Felice di Savoia sarà allestito un percorso espositivo con bambinelli provenienti da collezioni private e pezzi unici di tradizione Napoletana. Una mostra suggestiva e intima, un viaggio nella storia del presepe e dei suoi legami con la casata Sabauda. Per approfondire clicca QUI.

Torna anche quest’anno, dal 20 novembre al 19 dicembre, Il Festival del Cibo le ricette del Natale…in famiglia! …Cooking Christmas Show con lo chef Diego Bongiovanni che condurrà in gioco per grandi e piccini mentre cucinerà ricette natalizie speciali. Per saperne di più clicca QUI.

Infine non mancherà la possibilità di acquistare prodotti del territorio alla Bottega del Natale.