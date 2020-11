I produttori del Natale di Altromercato: la cooperativa argentina CoopSol

Sabato 21 novembre alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti primo appuntamento per conoscere i nostri produttori del Natale Altromercato con la cooperativa di apicoltori argentini CoopSol con sede a Santiago del Estero a nord ovest del Paese.

Si è costituita nel 1990 da un gruppo di giovani senza lavoro con il fine di combattere la disoccupazione rurale fornendo un’opportunità lavorativa duratura attraverso la produzione di miele.

Gestione comunitaria degli apiari ( circa 1400), formazione dei giovani apicoltori nella produzione biologica e sostegno alla commercializzazione sono straordinari strumenti di sviluppo locale che questa cooperativa è riuscita a mettere in campo in questi trent’anni arrivando a riunire oltre 100 soci.

La produzione offre miele millefiori ed il monoflora Atamisqui – arbusto autoctono argentino – per il circuito del commercio equo e solidale e sono alla base dell’impasto di tutti i torroni a marchio Altromercato e dei nuovissimi e croccanti ‘Petali di torrone mandorlato’.

Sabato prossimo si andrà a presentare l’originale linea MIELpiù – unica nel panorama apistico – che vede miscelato al miele millefiori di CoopSol le spezie dello Sri Lanka del nostro produttore Podie : miele e cannella, miele e zenzero e miele e curcuma che per Natale troveremo disponibile il tris in una graziosa confezione regalo a forma di arnia.

Prevista inoltre la presentazione completa della linea torroni Altromercato.

Apicoltori per il Natale di Altromercato