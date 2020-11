I Produttori del Natale Altromercato: alla scoperta dei pregiati anacardi indiani di Elements

Prosegue il viaggio con i produttori del Commercio Equo e Solidale i cui prodotti sono alla base delle ricette dei prodotti natalizi a marchio Altromercato.

Sabato 28 novembre la Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti organizza una giornata dedicata ad ELEMENTS, organizzazione dello Stato del Kerala impegnata per sviluppare nei villaggi indiani un’economia sostenibile ed ecologica. Raggruppa 4500 contadini nella biosfera dei monti Nilgiri, una delle aree più importanti per la biodiversità a livello planetario, impegnati concretamente a preservare e valorizzare le risorse locali in un contesto di forte povertà e di distruzione ambientale. L’agricoltura condotta su piccoli appezzamenti e di metodo biologico e tra le diverse produzioni ci sono gli anacardi che macinati in granella sono ingredienti dei panettoni e dei torroni Altromercato.

Elements supporta i contadini nella formazione agricola, nei progetti di sicurezza alimentare e nella commercializzazione dei prodotti sia a livello locale che internazionale grazie al circuito del fair trade. Nella città di Calicut ha aperto una Bottega del Mondo che fa da vetrina dei propri prodotti: caffè asiatico, cocco, spezie ed i pregiati anacardi indiani.