Dal 1° al 18 aprile alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 edizione primaverile de ‘I giorni dell’olio’ con la possibilità di prenotare la propria latta di olio extra vergine di oliva da 3 e 5 litri sia on line (modulo su www.ravafava.it) oppure direttamente in negozio. Le consegne sono previste per fine maggio.

Anche per questa edizione si potrà scegliere tra tre produttori che stanno portando avanti da anni progetti di sviluppo sociale ed economico sul proprio territorio: sono filiere che rispondono a criteri etici che comprendono la scelta della legalità, la tutela dei lavoratori e la preservazione dell’ambiente e della biodiversità privilegiando l’agricoltura biologica.

Sono cooperative agricole che vengono sostenute da Altromercato attraverso la rete nazionale di Botteghe.

La Cooperativa Frantoio del Parco ha recuperato un antico uliveto abbandonato bel bellissimo Parco Regionale della Maremma in Toscana creando nuove opportunità lavorative; il vecchio frantoio è stato recuperato ed oggi macina varietà di olive locali quali il leccino, frantoio e moraiolo. Il risultato è un olio extra vergine di oliva biologico deciso e corposo: fruttato ed erbaceo.

La Cooperativa Agrinova è una filiera calabra della costa jonica ‘ndrangheta free garantita in tutte le fasi della lavorazione; le olive sono di varietà autoctone quale la geracese e l’ottobratica che danno all’olio un gusto armonioso ed intenso.

Svolge un intenso lavoro sul proprio territorio fornendo servizi di assistenza a 360 gradi ai propri soci e garantendo la giusta remunerazione del loro lavoro.

La Cooperativa Valdibella è una filiera siciliana mafia free fra i primi ad aderire ad ‘addio pizzo’. Il blend comprende tre olive pregiate coltivate localmente: la cerasuola, la nocellara del Belice e la Biancolilla che danno all’olio prodotto un gusto delicato e fruttato.

La cooperativa fa parte delle comunità del cibo Slow Food ed oltre all’olio produce mandorle, grani antichi siciliani e vino.

I GIORNI DELL’OLIO DI PRIMAVERA 2021