Greatest Hits – Mazz al Mazzetti!

Lasciatevi piacevolmente contagiare dal mistero e dalla meraviglia!

Greatest Hits è il titolo dell’incontro con il mentalista Mazz Mariano proposto dalla Caffetteria Mazzetti, in corso Alfieri 357 ad Asti per domenica 8 marzo 2020 alle ore 18:00.

Si tratta di una selezione dei migliori effetti del repertorio mentalistico di Mazz Mariano, presentati col garbo che lo contraddistingue da sempre e conditi con la sua immancabile carica di entusiasmo coinvolgente.

Uno spettacolo enigmatico che non mancherà di deliziare il desiderio di curiosità di qualsiasi pubblico.

Non si effettuano prenotazioni, ma i posti sono limitati. Meglio essere puntuali.

Appuntamento per domenica 8 marzo 2020 alle ore 18:00 presso la Caffetteria Mazzetti di corso Alfieri 357 ad Asti (ingresso dai giardini Alganon).

Mazz al Mazzetti con i suoi “grandi successi”: da non perdere!