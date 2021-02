Grano Triticum Turanicum protagonista al NaturaSì di Asti

Sabato 13 febbraio al NaturaSì di piazza Porta Torino 14, giornata dedicata all’antica varietà di grano Triticum Turanicum frutto del progetto “Seme Libero”.

Frutto della collaborazione tra EcorNaturaSì, la Fattoria Di Vaira e l’agricoltore Peter Kunz, grazie anche all’importante contributo della Cooperativa Gino Girolomoni di Isola Del Piano (PU), il progetto Seme Libero nasce da una selezione di numerose varietà di grano e farro spelta, specifiche per l’agricoltura biologica e, dunque, indicate per la coltivazione senza chimica di sintesi.

Per Seme Libero s’intende un seme libero da manipolazioni genetiche, libero di essere riprodotto dagli agricoltori e libero da oligopoli e monopoli economici. Ciò significa che, oltre ad essere regolarmente registrate e riconosciute, possono essere riprodotte dall’agricoltore in libertà. La registrazione, infatti, non è un brevetto di marchio, ma solo un riconoscimento dell’attività di selezione del genetista, ovvero la garanzia che la qualità di una specifica varietà possa mantenersi nel tempo. Questo è anche il senso dell’associazione no profit Seminare il Futuro.

Il grano duro Triticum Turanicum è una delle varietà che si è andati a preservare creando tutta una filiera che dai campi fino al mulino va a produrre fette biscottate, pane in cassetta e pasta. Le qualità organolettiche di questo cereale sono veramente salutari.