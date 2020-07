Terzo appuntamento con rEstate a Vinchio in programma sabato 8 agosto sempre a partire dalle 19 e sempre in Piazza San Marco con la “Grandiosa Braciolata” che propone piatti a scelta tra Hamburger, Hot Dog, Salsiccia, Patatine, Pesche al Moscato.

Per il dopo cena “Lui, Lei e l’altro”, Alice Rota e Gianluca Gai in concerto.

Attivo il servizio bar