Sta per prendere il via il palinsesto di eventi estivi del Castello Reale di Govone, grazie alle proposte di Govone Smart Music e Govone Arte, in collaborazione con il Comune, l’associazione Govone Residenza Sabauda e il Centro di Promozione Culturale, da sempre impegnati nella valorizzazione del sito attraverso l’organizzazione di mostre ed eventi artistico culturali di altissimo livello.

Si parte domenica 26 luglio alle 18 con Govone Smart Music e il Duo di Violoncellisti Veronica Lapiccirella e Jacopo Di Tonno, nella magica cornice del lato più intimo del Castello, il parterre nord.

A rendere il momento ancora più unico, il contatto ravvicinato con la natura e il parco del Castello. Gli spettatori sono infatti invitati a portare con se’, oltre all’immancabile mascherina, anche una coperta su cui adagiarsi per assaporare appieno la magia delle note dei violoncellisti.

L’ingresso è gratuito, i posti sono limitati e disponibili solo previa prenotazione via mail all’indirizzo segreteria@castellorealedigovone.it indicando i dati di tutti i partecipanti (nome, cognome, telefono o mail). In caso di necessità, saranno disponibili sedie fino ad esaurimento.