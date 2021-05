Giornata della Robiola Mamma Margherita dell’azienda agricola Capri e Cavoli

Sabato 29 maggio al NaturaSì di piazza Torino in Asti giornata dedicata alla Robiola Mamma Margherita dell’azienda agricola Capri e Cavoli di Capriglio, primo formaggio che l’azienda ha certificato come biologico.

Sarà inoltre esposto in anteprima lo spalmabile di capra bio, andando ad inaugurare un’altra collaborazione importante della Cooperativa della Rava e della Fava sul nostro territorio.

L’azienda è a gestione famigliare e si è innamorata delle capre di razza Camosciata delle Alpi per la sua buona adattabilità al territorio e per l’ottima quantità e qualità di latte prodotto.

Le capre nascono e crescono nell’ azienda, e si nutrono dei prodotti coltivati con amore e con passione nel modo migliore per la salute dell’animale.

Grazie a questa razza riescono ad offrire dei gustosi formaggi tutti lavorati con puro latte crudo di capra freschi, semistagionati e stagionati.

All’interno dell’azienda, adiacente la stalla, c’è anche il piccolo caseificio dotato di bollo CE, il latte appena munto e filtrato passa tramite un lattodotto interamente in inox e va direttamente in frigo dove viene stoccato per due sole munte e quindi lavorato con tanta passione tutti i giorni.

Mediamente produce dai 150 ai 200 lt di latte al giorno producendo 4 sole tipologie di formaggio con qualche variante durante il corso dell’anno, lavoriamo esclusivamente a latte crudo con aggiunta di caglio e fermenti.

