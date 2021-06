Giornata dedicata alla filiera del caffè del Commercio Equo e Solidale

Sabato prossimo, 26 giugno, anche il NaturaSì di piazza Porta Torino 14 di Asti festeggerà l’undicesimo compleanno della Bottega Altromercato astigiana con una giornata dedicata alla storica filiera del caffè del Commercio Equo e Solidale che sostiene da oltre trent’anni i piccoli produttori di caffè dal campo alla tazzina.

Saranno prsentate tutte le miscele Altromercato mono e pluri origine provenienti da centro America ed Africa : Messico, Nicaragua, Repubblica Dominicana, Perù, Guatemala, Brasile, Tanzania, Etiopia, Uganda.

Uno dei punti cardine del commercio equo, il prezzo minimo garantito ai produttori con garanzia di continuità delle relazioni è per la produzione di caffè fondamentale su un prodotto coloniale il cui prezzo è deciso in Borsa con fluttuazioni continue.

Si sta inoltre da anni promuovendo la coltivazione biologica anche attraverso un premio sul prezzo garantito.

Anche l’imballaggio è ecologico ed innovativo senza alluminio.

“Una giornata sul Caffè fair trade: il modo migliore per festeggiare un traguardo importante della prima Bottega del Commercio Equo e Solidale in Asti – è il commento dal punto vendita – Per chi verrà a trovarci: una promo dedicata sul caffè come invito alla prova”.