Sabato prossimo, 21 novembre, al NaturaSì di piazza Porta Torino 14 in Asti per il ciclo Bio Tipico Locale giornata dedicata alla Cooperativa Sociale Agricola Maramao di Canelli, con cui la Cooperativa Della Rava e Della Fava collabora fin dal suo nascere con il progetto “Solidale Locale”.

Maramao ha come mission quella di produrre prodotti buoni in maniera sana e biologica attraverso un lavoro giusto. L’attività agricola comprende orti, vigne e noccioleti ed è dotato di un laboratorio di trasformazione alimentare che produce marmellate, sott’oli e sottoaceti.

Sabato sarà presentata Patamao, la patata biologica di Maramao, una ricca produzione di diverse varietà per tutti i gusti e per tutte le ricette: Desirèe, Monalisa, Laura ed Agria.

Maramao è fortemente impegnata nella formazione agricola con metodi biologici di chi lavora e gestisce uno spaccio diretto dei propri prodotti in corso Libertà 69 a Canelli. La gamma dei prodotti trasformati si possono trovare presso la Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti mentre i prodotti freschi da orto trovano sbocco nel NaturaSì di piazza Porta Torino 14.