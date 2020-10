Giornata dedicata ai Soci Sovventori della Cooperativa della Rava e della Fava

Sabato 10 ottobre, presso la Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti, la Cooperativa Della Rava e Della Fava organizza l’annuale giornata dedicata ai Soci Sovventori.

Con una base sociale di quasi 1900 soci consumatori la cooperativa ha attivato negli anni due linee di auto-finanziamento: il risparmio sociale attraverso il prestito soci – coinvolge circa 100 soci – e la figura dei soci sovventori, progetto a cui aderiscono una trentina soci.

La giornata dei Soci Sovventori è il momento annuale per fare il punto soprattutto sulla parte finanziaria della cooperativa con il pagamento degl’interessi del capitale versato al 31 dicembre 2019.

Quest’anno inoltre verrà presentata la nuova campagna di capitalizzazione capillare con capofila Altromercato dal tema : “Investiamo in un futuro solidale e sostenibile” per il rafforzmento del circuito economico e sociale del commercio equo e solidale.

Per i soci sovventori prosegue fino a fine 2021 la campagna: “Educhiamo ad un consumo critico e responsabile” a cui tutti possono aderire.

Tutti coloro che sono interessati a questi argomenti e vogliano approfondire possono recarsi durante la giornata del 10 ottobre oppure scrivere alla mail altromercato@ravafava.it o telefonare allo 0141-321869 per prendere un appuntamento.

Nel massimo rispetto delle norme anti – covid quest’anno non si terrà la tradizionale assemblea dei Soci Sovventori ma ci saranno incontri personalizzati su appuntamento.