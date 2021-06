Giornata dedicata ai sandali palestinesi

Sabato 3 luglio presso il NaturaSì di piazza Porta Torino 14 ad Asti giornata di presentazione dei sandali in cuoio prodotti artigianalmente in Palestina.

Il progetto Peace Steps (Impronte di Pace) curato dall’organizzazione Vento di Terra in diversi campi profughi della Palestina è nato con l’obiettivo di promuovere attività economiche che generassero reddito in un territorio ad alto tasso di disoccupazione.

Una di queste attività è stata la valorizzazione del lavoro artigianale di accessori in pelle tra cui i sandali in cuoio.

Il rinnovamento dei laboratori artigianali unita alla formazione professionale hanno dato il via alla produzione che viene commercializzata oltre che in loco tramite la rete delle Botteghe del Commercio Equo e Solidale grazie al lavoro della Bottega milanese di Nazca.

Germogli di economia sociale che nascono in un territorio martoriato da decenni ed esasperato dalla pandemia attuale.

La cooperativa Della Rava e Della Fava fin dal nascere del progetto ha sostenuto la distribuzione dei sandali palestinesi e dei diversi prodotti agricoli (cus cus, mandorle e datteri).

Sabato prossimo sarà dedicata una giornata speciale all’economia palestinese con uno stand informativo e la presentazione della collezione sandali estivi 2021.

SANDALI PALESTINA AL NATURASI’ 03-07-2021