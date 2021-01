Giornata a Chicza, la gomma da masticare vegetale e biodegradabile

Sabato 23 gennaio presso i punti vendita della Cooperativa Rava e Fava di piazza Porta Torino 14 e via Cavour 83 in Asti, giornata dedicata a Chicza la prima gomma da masticare naturale, vegetale e biodegradabile al 100%.

Una storia produttiva ed ecologica esemplare che parte dai Chicleros, veri guardiani della Selva Maya a sud del Messico.

Fin dalla prima metà del secolo scorso, spinti dalla crescente popolarità e richiesta di gomma da masticare, le cooperative del chicle si sono ampliate e consolidate superando diversi crisi tra cui prima lo sfruttamento delle multinazionali del settore per poi vedersi abbandonate dalle stesse che preferirono ad un certo punto utilizzare derivati dal petrolio.

Con il nuovo millennio hanno deciso di costituirsi in Consorzio di Cooperative con l’obiettivo di trasformare la gomma da un prodotto grezzo in uno finito.

Chicozapote è l’albero da cui viene estratto il lattice e pazientemente raccolto dai chicleros; dopo una prima bollitura le ‘mattonelle di chicle’ vengono lavorate in uno stabilimento del Consorzio fino al confezionamento ed alla commercializzazione grazie ad una rete di partner sensibili in ogni parte del mondo.

Le tavolette ‘Chicza’ hanno ottenuto la certificazione biologica e sono composte da gomma naturale unita da edulcoranti organici e dolcificate con sciroppo d’agave bio; a questo impasto sono aggiunti aromi naturali: limone, menta, cannella, frutti di bosco e caffè.

Il risultato è un chewin gum vegetale e biodegradabile al 100% che sostiene una filiera eco-sociale veramente importante dal punto di vista occupazionale ed ambientale.

GIORNATA CHICZA 23-01-2021