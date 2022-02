Fotografia analogica e antiche tecniche di stampa

A Montemagno, il 12 febbraio alle ore 15,30, riprenderanno gli incontri del progetto “CulturaSI” organizzati dall’associazione MAC Monferrato Arte e Cultura in sinergia con il Comune. Presso il Cantinone comunale il relatore Giorgio Stella, con ormai cinquant’anni di esperienza con la fotografia analogica, illustrerà le tecniche di stampa fotografica utilizzate nei primi anni in cui si è sviluppata la fotografia ed anche la possibilità di utilizzare la fotografia digitale per le tecniche di stampa del passato. Al termine vi sarà un rinfresco a cura del MAC e per gli studenti che presenzieranno all’incontro verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.