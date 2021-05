Dal 7 al 30 maggio 2021 a Cocconato d’Asti ritorna “Formangiando – Formaggi a tavola”, evento organizzato dal Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato, con il patrocinio del Comune di Cocconato, una kermesse in cui sono protagoniste le eccellenze del territorio, con i formaggi vere star della rassegna.

Sono sei i locali di Cocconato aderenti a “Formangiando – Formaggi a tavola” (è necessario prenotare contattando direttamente i locali):

Cannon d’Oro (0141/907794)

Osteria della Pompa (0141/436279)

Cascina Rosengana (0141/907857)

Cantina del Ponte (0141/907003)

Locanda Martelletti (0141/907686)

Gastronomia Enrico (0141/907545)

Ogni locale proporrà un menù dedicato in cui sarà protagonista il formaggio, dall’antipasto al dolce. Si potrà degustare l’intero menù oppure scegliere anche un solo piatto. Ovviamente il formaggio sarà mixato con gli altri prodotti enogastronomici della zona, esaltati dalla grande maestria in cucina.

La protagonista assoluta della kermesse sarà la robiola di Cocconato, prodotta unicamente dal caseificio Balzi di strada Tabiella, che vanta il riconoscimento Pat (indicazione geografica protetta) conferita dalla Regione Piemonte.

La robiola di Cocconato rappresenta il formaggio del borgo antico che si distingue per l’uso del latte fresco vaccino intero e pastorizzato. È un formaggio a pasta molle e tipica forma tonda piatta, senza crosta.

Per “Formangiando – formaggi a tavola” scende dunque in campo il neonato Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato, che ha visto la luce nell’autunno del 2020 e che, sotto la guida di Adriano Cavallito, ha messo insieme 12 storiche realtà del territorio per valorizzare il grande patrimonio enogastronomico locale.

La rassegna potrà essere seguita sui canali social alle pagine Facebook “Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato”.

Inoltre, ricordiamo, che i formaggi saranno protagonisti anche nel 2022 con la nuova edizione di “Cocco…cheese”, importante manifestazione molto attesa nel borgo monferrino.