Fiera di San Marco a Cocconato

Dopo lo stop forzato a causa della pandemia, ritorna a Cocconato il tradizionale appuntamento del 25 aprile con la Fiera di San Marco, organizzata dal Comune di Cocconato, per una giornata dedicata alle specialità enogastronomiche locali e all’artigianato di pregio.

In particolare, quest’anno, la Fiera di San Marco avrà una veste nuova, diversa e più ampia nei contenuti, tale da renderla veramente una “fiera di promozione del territorio” e non un mercato, puntando su espositori e venditori di articoli di particolare artigianato che rivestano il carattere della originalità creativa, nonché prodotti tipici del territorio.

L’evento inizierà alle 10 e lungo le vie del paese ci saranno le bancarelle e attrazioni per grandi e piccini. Dalle 12, in Piazza M. Giordano, si potrà pranzare con le associazioni di Cocconato che prepareranno menù con piatti tipici della cucina tradizionale.

Segnate dunque in agenda: 25 aprile a Cocconato, per riprendere la tradizione con la “Riviera in Fiera”!