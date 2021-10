Fiera del Tartufo di Mombercelli

Sabato 16 e domenica 17 torna la Fiera del Tartufo a Mombercelli.

Di seguito il programma

Sabato 16 ottobre

Ore 15.00 – Piazza Alfieri

Camminata tra i colori dell’autunno e al termine aperitivo in vigna con i vini della cantina terre astesane.

Ore 16.30 – Sala del consiglio comunale

Inaugurazione della 40° Fiera Nazionale del Tartufo Bianco.

Nell’ambito del progetto no tree no truffle verranno piantumati alberi di tiglio.

Ore 17.30 – Sala del consiglio comunale

“La grande enoteca”, degustazioni di vini del territorio in collaborazione con Ais Piemonte.

Ore 19.30 – Piazza Unione Europea

Apertura dello stand gastronomico a cura della pro loco di Mombercelli.

Ore 21.00 – Piazza Unione Europea

Concerto della Columbia Oasis tribute band.

Domenica 17 ottobre

Ore 09.30 apertura della 40° Fiera nazionale del Tartufo Bianco con il mercato di prodotti enogastronomici.

Ore 10.00 – Sala del consiglio comunale

“La grande enoteca”, degustazioni di vini del territorio in collaborazione con Ais Piemonte.

Ore 10.30 – Piazza Alfieri

Show cooking con lo chef Salvatore Bottaro del ristorante Scruscio di Pantelleria.

Ore 11.30 – Piazza Alfieri

Assegnazione del premio uno di noi.

Durante l’evento saranno premiati i migliori tartufi esposti.

Ore 12.00 – Piazza Unione Europea

Apertura dello stand gastronomico a cura della pro loco di Mombercelli.

Ore 15.00 – Piazza alfieri

Il tenore Enrico Iviglia decanta il suo libro: “Donne all’opera”.

Ore 16.00 – Piazza Alfieri

Concerto live del gruppo “La canaglia e il gentiluomo”.

Inoltre:

Domenica 17 ottobre

Dalle ore 10.30-12.30/15.30-18.30

Possibilità di visita al Musarmo per la mostra “Regine di carta” e l’esposizione permanente del museo.

Sabato su prenotazione al 3384246055 – 3400571704

Raduno di auto d’epoca

“classic truffle tour”

Profumi d’autunno, storie di auto

Intrattenimento musicale a cura di Radio Valle Belbo

Per entrambe le giornate il menu’ della pro loco di Mombercelli

Prevede:

– friciula con lardo

– tartare di fassona piemontese

– uovo all’occhio di bue

– tajarin “24 tuorli”

– agnolotto quadro piemontese alle 2 carni

– risotto carnaroli al burro d’alpeggio

– flan di cardo gobbo di nizza monferrato con fonduta

– gelato al tartufo

– bonet piemontese

Il menù non è fisso, si può scegliere ogni singolo piatto

Si ricorda l’obbligatorietà del green pass