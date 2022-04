Festeggiamenti Patronali di San Secondo 2022 Asti

Dopo due anni condizionati dalla pandemia, ritorna alla normalità il programma dei festeggiamenti patronali di San Secondo ad Asti.

Di seguito il programma completo

Festeggiamenti Patronali di San Secondo 2022

Dal 30 aprile al 9 maggio

Luna Park di Secondo – Piazza Campo del Palio

Sabato 30 aprile

Corteo in notturna, Giuramento e Stima del Palio

ore 21 Piazza Cattedrale – ritrovo di Asta, Gruppo del Capitano, Vessilliferi, Rettori e figuranti,

ore 21,30 Avvio del corteo — percorso: Piazza Cattedrale, Piazza Cairoli, Corso Alfieri, Via Gobetti, Piazza San Secondo

ore 22 Inizio cerimonia del Giuramento, a seguire Stima del Palio

ore 23 Conclusione della Stima del Palio ed esposizione dei palii sul balcone di Palazzo Civico

(in caso di maltempo le cerimonia del Giuramento e della Stima del Palio avranno luogo presso il Teatro Alfieri alle ore 21.15 e il corteo in notturna non avrà luogo)

Lunedi 2 maggio

Tradizionale spettacolo Pirotecnico sull’acqua in onore del Santo

ore 21.15 Parco Lungotanaro

Martedì 3 maggio – Festa del Santo Patrono

Piazza San Secondo

Offerta del Palio alla Collegiata

ore 10,30 Il Sindaco annuncia i nominativi degli Insigniti dell’Ordine di San Secondo a Palazzo Civico

ore 11 Esibizione degli sbandieratori dell’ASTA

ore 11,45 Ingresso in Collegiata

ore 12,30 Conclusione della Cerimoma

ore 12,45 Distribuzione della “minestra del poveri”

ore 16 Pony… in Palio: iniziativa dedicata ai più piccoli, a cura del Collegio dei Rettori

ore 17 — Parco della Resistenza – Concerto della Banda Città di Asti in onore del Santo

Mercoledì 4 maggio

Fiera Carolingia dall’alba al tramonto – Centro Storico

Sabato 7 maggio

Conferimento dell’Ordine di San Secondo a seguire Palio degli Sbandieratori

ore 20.45 — Piazza San Secondo

L’iniziativa è preceduta dal corteo dei musici e sbandieratori con partenza da Piazza Roma ore 20.15

Domenica 8 maggio

Sbandierata del Santo

Esibizione di sbandieratori e musici in erba

ore 15 — Piazza San Secondo

L’iniziativa, a cura del Collegio dei Rettori, è preceduta dal corteo dei musici e sbandieratori con partenza da Piazza Roma ore 14.30

In caso di maltempo il Palio degli sbandieratori si svolgerà domenica 8 maggio alle 15 e la Sbandierata del Santo non avrà luogo.

In caso si persistente maltempo anche nella giornata di domenica la competizione avrà luogo venerdì 13 maggio alle 21