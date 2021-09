Festa Patronale di Cocconato

Sarà un altro fine settimana di festa, il prossimo, a Cocconato: dopo tre giorni dai sapori del territorio con Cocco…Wine, ecco arrivare il week end della festa patronale.

La Proloco, con il patrocinio gratuito del Comune, organizza due cene nel Cortile del Collegio per due serate all’insegna del gusto e all’insegna della tradizione… anche rivisitata, come la classica cena del lunedì anticipata alla domenica.

Ecco nel dettaglio il programma. Per entrambe le cene è obbligatoria la prenotazione contattando l’ufficio del turismo del Comune di Cocconato al numero 0141 600076 oppure per e-mail a ufficioturisticococconato@gmal.com specificando posti da prenotare, nome, cognome, recapito telefonico. Presso la Tabaccheria Noto Antonella e la Tabaccheria Faussone Santina.

Sabato 11 Settembre alle ore 20.00

”Tutti a cena qui… nè”, cena nel ricordo dell’amico presidente Peppone.

Domenica 12 Settembre alle ore 20.00

”La tradizione dal lunedì… alla domenica”

La proloco seguirà le normative vigenti disposte come ristorazione all’aperto .

Ma non finisce qui. In occasione della festa patronale, sabato 11 settembre alle 16.30, l’ufficio del turismo propone, in maniera gratuita, un tour in Cocconato, dal concentrico alla nuova big bench, per godersi il tramonto sul Monferrato.

La prenotazione è consigliata alla mail ufficioturisticococconato@gmail.com o al numero 0141 600076