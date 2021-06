Festa di compleanno alla Bottega Rava e Fava di Asti

Sabato 26 giugno giornata di Festa di Compleanno alla Bottega Rava e Fava ad insegna Altromercato di via Cavour 83 ad Asti.

L’inaugurazione di questo punto vendita del Commercio Equo e Solidale avvenne proprio il 26 di giugno 2010 per

“per portare anche fra le vie dello shopping una proposta di consumo responsabile, attento al rispetto dei lavoratori e dell’ambiente”.

Sabato prossimo con un invito a tutti soci della cooperativa e a tutti i clienti si andranno a ripercorrere questi undici anni di storia della Bottega: storie di fliere di produttori da tutte le parti del mondo che in questi anni si sono sviluppate e consolidate. Alle 11 è prevista una conferenza stampa per presentare l’ultimo dossier targato Altromercato che fotografa l’impatto del Commercio Equo sulla sostenibilità sociale ed ambientale e che ha coinvolto 61 organizzazioni di produttori dislocati in 28 paesi del mondo. Si parlerà di Servizio Civile Universale partito un mese e mezzo fa e che vede attive due ragazze nella promozione di un’economia sociale e solidale sul nostro territorio.

“Sarà una festa di tutte le nostre filiere – commentano dalla Cooperativa della Rava e della Fava – e andremo per tutta la giornata a presentarle e valorizzarle una per una: dal tessile a Solidale Locale, da Libera Terra all’economia Palestinese, dal caffè al cacao, dall’artigianato alla cosmesi, da Tomato Revolution allo zucchero di canna. Storie di produttori, storie di riscatto sociale, storie di comunità, storie di territori. E per il compleanno il regalo ve lo faremo noi: 10% di sconto su una spesa minima di 30 euro per tutta la giornata”.