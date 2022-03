A Cocconato si festeggia il Carnevale domenica 6 marzo.

L’evento è organizzato dall’Associazione Antares ed inizierà alle 12.30, ospitata dalla piazza del Collegio, in centro.

Polenta, gorgonzola e spezzatino saranno i piatti da gustare, anche da asporto, e per i bambini, che sono attesi rigorosamente in maschera, con animazioni, giochi e dolci premi.