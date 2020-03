Festa del papà: dona una coccola in più

Dal 9 al 19 marzo alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti si preparerà una grande Festa del Papà con una promozione Natyr veramente ghiotta.

Scendono in campo tutti i prodotti cosmetici fair trade dedicati all’uomo che in questi ultimi due anni hanno avuto uno sviluppo notevole. Due gli ingredienti base delle formulazioni: Il Tè nero ed il bergamotto provenienti da organizzazioni di piccoli contadini dello Sri Lanka del circuito del commercio equo e solidale. Il tè nero è conosciuto per le sue leggendarie proprietà rigeneranti mentre il bergamotto per le sue qualità di freschezza.

Ma la Cooperativa della Rava e della Fava vuole rendere questa festa ancora più dolce con una promo dedicata: acquistando due prodotti Natyr for men si avrà in omaggio il nuovo cioccolato Mascao extra fondente alle nocciole bio. Un vero regalo nel regalo: la barretta di cioccolata verrà confezionata in un’elegante libretto corredato di una poesia per il papà.

