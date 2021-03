Festa del Papà con i prodotti cosmetici bio nei punti vendita Rava e Fava

Dall’11 al 21 marzo in occasione della Festa del papà doppio appuntamento cosmetico nei due punti vendita Rava e Fava: al NaturaSì di piazza Torino 14 ad Asti sarà presentata la bio cosmetica per uomo di Benecos mentre alla Bottega di via Cavour 83 quella di Natyr.

Benecos è una dinamica azienda tedesca che propone una linea di cosmesi naturale e certificata eco bio nei suoi ingredienti; in questo periodo andremo a proporre in particolare la linea for men only studiata appositamente per l’uomo: bagnodoccia, crema barba, dopobarba e cura corpo.

Anche per Natyr, la prima cosmesi bio-equo e solidale, la proposta al maschile in questi anni si è arricchita notevolmente: il kit completo per la rasatura, cera da barba, deodorante, bagnodoccia e shampoo.

In questo periodo un invito alla prova con uno sconto del 15% sull’acquisto di due prodotti ed in omaggio una poesia speciale per i papà.

FESTA DEL PAPA’ 2021