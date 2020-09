Escursione in e-bike by CoccoNut

Domenica 27 settembre si torna in sella alle e-bike per esplorare il territorio sui sentieri CoccoNut di Cocconato d’Asti accompagnati da due guide.

La partenza è prevista alle 11 dall’agriturismo “Il Bric” in Frazione Carboneri, per il tour guidato che comprenderà l’anello PanoramiCocco con i suoi numerosi Vista Point a toccare i punti più belli del comune di Cocconato.

Il ritorno presso l’agriturismo è previsto verso le 13. Di lì si potrà degustare un buon pranzo, compreso nel costo dell’iscrizione, ammirando i meravigliosi paesaggi delle colline monferrine.

Il pranzo comprende un piatto unico abbondante con diverse proposte di agri-cucina locale cucinate con materia prima d’eccellenza proveniente prodotta nello stesso agriturismo.

C’è anche la possibilità di affitto dell’E-Bike su prenotazione entro sabato 26 settembre oppure la possibilità di unirsi al giro guidato senza usufruire del pranzo (previa prenotazione).

Prezzi:

25 euro tour guidato + pranzo

15 euro tour guidato

Prenotazione all’evento entro sabato 26 settembre.

Info e Prenotazioni:

Amedeo 338 7394204

Elia 340 7212474

Messenger / Direct Instagram

cocconut.info@gmail.com

L’evento è organizzato dall’associazione sportiva Coccosport di Cocconato.