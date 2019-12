Epifania: concerto della Banda Musicale di Montemarzo

La Banda Musicale di Montemarzo, seguendo un’antica consuetudine consolidata nei suoi 120 anni di storia musicale, si esibirà anche quest’anno nel tradizionale “Concerto dell’Epifania” alle 17,30 nella Chiesa Parrocchiale della frazione del Comune di Asti.

Quest’anno l’incasso sarà devoluto, tolte le spese di riscaldamento, a favore della banda stessa e non più alla Parrocchia in quanto, scaduta la concessione dei locali a loro destinati, i componenti della Banda dovranno provvedere in maniera autonoma al riscaldamento ed ai lavori di manutenzione dei locali ospitanti la sede.

La Banda di Montemarzo intende andare avanti ed organizzare nei prossimi mesi una serie di esibizioni e concerti che potranno garantirne la sopravvivenza.

[La Banda Musicale di Montemarzo durante il Concerto dell’Epifania dello scorso anno].