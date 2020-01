Da lunedì 27 gennaio fino all’8 febbraio ritorna l’edizione invernale di “Emozioni Solidali” alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti, dove sono arrivate le nuove linee di bomboniere artigianali studiate per ogni tipo di ricorrenza.

Ad Asti e nelle Botteghe Altromercato di tutta Italia si potrà iniziare a scoprire il mondo delle “Emozioni Solidali” con le nuove bomboniere 2020: idee, consigli ed informazioni sui prodotti e sugli artigiani di tutto il mondo che creano uno ad uno questi pezzi unici.

La nuova collezione di bomboniere è pensata per tutte le occasioni speciali – matrimonio, battesimo, comunione, cresima, laurea – con un’ampia scelta che risponde a tutte le esigenze, soddisfando i gusti più classici ed eleganti di chi predilige l’utilizzo di fibre naturali, la venatura del legno o la bianca e vellutata pietra saponaria; proponendo invece a chi cerca un’idea più briosa oggetti in stoffa, terracotta o cartapesta colorata.

Tutte creazioni fatte a mano, oggetti unici e irripetibili, realizzati nel rispetto delle tradizioni artigianali e nel segno di un’estetica contemporanea. Oggetti mai seriali o industriali, che narrano il loro lato umano attraverso storie di riscatto sociale.

Con le bomboniere Altromercato si sceglie di condividere la gioia dei momenti più importanti della vita. Una gioia che abbraccia tutti: chi festeggia il suo giorno speciale, chi riceve un dono testimonianza e gli artigiani del Sud del Mondo che abilmente lo realizzano.

Quest’anno inoltre verranno presentate in modo coordinato “Le Bomboniere da mangiare” con confezionamento ad hoc di cestini di the in paglia, mini confezioni di miele e/o marmellata, spezie in borsine di carta, barrette di cioccolato ecc.

Oltre alle bomboniere, il mondo delle Emozioni Solidali nelle Botteghe Altromercato è ricco di idee e servizi per festeggiare un giorno speciale: i confetti – realizzati con materie prime del Commercio Equo e Solidale come le mandorle della Palestina, lo zucchero di canna del Paraguay e il cacao della Repubblica Dominicana – le partecipazioni, gli album fotografici, in carta fatta e decorata a mano, oltre alla possibilità di realizzare la propria lista nozze, un’alternativa esclusiva per rendere la propria “casa grande come il mondo”.

Per informazioni Coop. Della Rava e Della Fava – bottega di Via Cavour 83 ASTI

0141 – 321869 altromercato@ravafava.it www.ravafava.it