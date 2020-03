Dal 2 all’8 marzo alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti si andrà a festeggiare la donna sostenendo uno delle organizzazioni di produttori storiche del commercio equo e solidale: Meru Herbs del Kenia.

Nel 1986 lo spontaneo associarsi dei contadini di un territorio semi arido del Centro Kenia portò alla nascita di un grande progetto idrico. L’irrigazione ha raggiunto ben 430 famiglie nel 1994 permettendo lo sviluppo dell’agricoltura e la coltivazione di carcadè (ibisco), papaya, mango e maracuja. Questo sviluppo ha coinvolto fortemente le donne dando l’avvio ad un laboratorio di confetture. Dal 1999 l’intera area è coltivata con il metodo biologico.

L’ibisco inoltre è l’ingrediente principale dei prodotti cosmetici a marchio Natyr che andremo a promuovere in questa settimana dedicata alla donna. Dalle donne per le donne: l’ibisco è stato il fiore che ha fatto crescere i diritti delle donne in questa zona del Kenia attraverso il lavoro ed un reddito dignitoso sempre rispettoso dell’ambiente.

Promo dedicata a questo evento: in regalo con l’acquisto di 2 prodotti Natyr all’ibisco una maschera viso lenitiva.

Festa della donna dal 2 al 8 -03-2020A4