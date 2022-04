Da TerraMia – il negozio sfuso di Isola d’Asti – si festeggia la Giornata della Terra

Il 22 aprile 2022 ad Isola d’Asti si celebra la Giornata della Terra presso la sfuseria TerraMia, qui gli interessati troveranno una serie di iniziative pensate per l’occasione.

La Giornata della Terra si festeggia ogni 22 aprile dal 1970. In questa data infatti 20 milioni di cittadini americani, rispondendo a un appello del senatore democratico Gaylord Nelson, si mobilitarono in una storica manifestazione a difesa del nostro Pianeta.

Oggi le persone coinvolte in iniziative di questo tipo sono più di un miliardo provenienti da oltre 190 Paesi.

Proprio per questo TerraMia, il nome dice già molto della realtà, ha deciso di celebrare l’edizione 2022 invitando tutti gli interessati a passare nella bottega moderna che si trova in Corso Generale Volpini 213 ad Isola d’Asti.

Qui si potrà parlare e farsi ispirare da Marika Bronzin, la proprietaria di TerraMia, sempre disponibile e propensa a dare consigli e suggerimenti, poi si potranno scoprire ed acquistare prodotti tipici e artigianali, molto spesso biologici.

Infine si potrà attivare la tessera punti Semin-Ami che ogni 8 euro di spesa garantirà un punto. Una volta completata si potrà scegliere tra uno sconto sulla spesa successiva oppure una box ricca di prodotti sani e genuini che non vedono l’ora di essere assaporati.

Sempre per la Giornata della Terra Marika ha deciso di regalare a tutti i clienti – sia nuovi che a quelli affezionati – un sacchettino di semi di insalata o di bietolina da taglio. Perché chi ha detto che non possiamo seminare e coltivare i nostri prodotti sul balcone?

Quindi non farti sfuggire l’occasione di imparare e conoscere qualcosa di nuovo, ma soprattutto di credere nel cambiamento!

Infine Marika con la sua TerraMia parteciperà alla manifestazione florovivaistica Fiori in fiera che si terrà ad Isola d’Asti domenica 24 aprile 2022 e sarà presente con tutta una serie di prodotti naturali tra cui tè e tisane, erbe essiccate, mix di erbe e spezie, semi, cosmesi solida a base di estratti vegetali.