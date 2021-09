“Cunté Munfrà”: a Revigliasco lo spettacolo “Fole da osteria”

Lo spettacolo dal vivo trova ogni anno dall’estate una delle sue espressioni più popolari dell’incontro sul nostro territorio con la rassegna “Cunté Munfrà – dal Monferrato al mondo”, continuando il suo percorso attraverso le stagioni, i tempi e i momenti rituali.

E’ una rassegna che si è affermata per la sua unicità ed attenzione alla valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte.

Mercoledì 15 settembre alle ore 21,00 a Revigliasco (AT) in piazza Alfieri arriva la compagnia emiliana teatrO dell’Orsa con lo spettacolo “Fole da osteria”.

Questa compagnia, riconosciuta dal Ministero, opera da un ventennio sul teatro e memoria, con importanti premi e riconoscimenti nazionali: “Le storie ci hanno chiamato. Le storie incise nella terra che abitiamo e non solo. Storie con radici lunghe. Le abbiamo ascoltate e raccolte dalla bocca di testimoni che ne hanno tenuto memoria, dai libri, dai giornali, da ciò che lascia segni. Le parole hanno chiamato la musica, il corpo si è fatto narrante.”

“Fole da osteria” è uno spettacolo divertente, commovente, scoppiettante. Il clima di convivialità sorprenderà il pubblico.

Le note ballabili di valzer, tanghi, mazurke aprono al buon umore.

L’eco di romanze d’opera riaccende passioni perdute.

La musica accompagnerà le parole indimenticabili dei racconti di Zavattini, Guareschi, Pederiali e Benni, gustati a piccoli sorsi come il buon vino.

Chi ricorda le vecchie osterie e le feste sull’aia sa che il tempo si arrende al piacere di stare insieme e raccontarsi la vita. Una scorribanda di storie per evocare figure misteriose, bestie fantastiche, maliziose ostesse capaci di sedurre in un solo istante.

In scena Monica Morini e Bernardino Bonzani, musiche da vivo con Claudia Catellani al pianoforte.

Lo spettacolo sarà ad ingresso gratuito.

E’ consigliata la prenotazione sul sito Appuntamento Web.

In caso di maltempo lo spettacolo verrà rinviato.

Saranno rispettati i protocolli COVID-19 per lo spettacolo dal vivo.

A seguito del D.L. n.105/2021 l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

La rassegna “Cunté Munfrà” è promossa dal Comune di Castagnole Monferrato e della casa degli alfieri /Archivio Teatralità Popolare ed è sostenuta dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione CRT.

E’realizzata in collaborazione e con il sostegno dei Comuni ospitanti.

E’ stata ideata da Luciano Nattino ed è ora diretta da Massimo Barbero.

La rassegna proseguirà il 24 settembre a Cerro Tanaro con lo spettacolo itinerante del Teatro degli Acerbi “Dormono…sulle colline”, narrazioni e canti tra le lapidi di un cimitero.

Per informazioni: www.archivioteatralita.it