“Cunté Munfrà”: a Cerro Tanaro lo spettacolo “Storie selvatiche”

Lo spettacolo dal vivo trova ogni anno dall’estate una delle sue espressioni più popolari dell’incontro sul nostro territorio con la rassegna “Cunté Munfrà – dal Monferrato al mondo”, continuando il suo percorso attraverso le stagioni, i tempi e i momenti rituali.

E’ una rassegna che si è affermata per la sua unicità ed attenzione alla valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte.

Domenica pomeriggio 5 settembre a Cerro Tanaro alle ore 18, nell’area golenale del sentiero naturalistico “La Luvetta”, il nuovo spettacolo di casa degli alfieri “Storie selvatiche” con Lorenza Zambon.

Tre storie d’amore, tre insolite passioni nate fra certe donne, certi uomini, certi “luoghi potenti”.

“Il giardino nascosto di Nonna Pupa”, in cui si narra di un’anziana signora, maestra di giardinaggio “estremo”, che ha trovato una specie di discarica incastrata in una frattura del paesaggio e ne ha fatto un luogo magico, una porta verso un’altra dimensione.

“Il Lago che combatte”, l’incredibile storia di un lago naturale nato da solo dentro la città di Roma, della sua lussureggiante rinaturazione selvaggia e degli umani che lo hanno difeso “immaginato, amato e conosciuto”

“Rito”, dove si scopre che i riti non si inventano, ma nascono, a volte nascono … anche durante la pandemia, quando gli abitanti della casa degli alfieri si ritrovano chiusi fuori …

Lo spettacolo sarà gratuito per i partecipanti e sarà realizzato in riva al Tanaro.

E’ consigliata la prenotazione sul sito Appuntamento Web.

Saranno rispettati i protocolli COVID-19 per lo spettacolo dal vivo.

A seguito del D.L. n.105/2021 l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

La rassegna “Cunté Munfrà” è promossa dal Comune di Castagnole Monferrato e della casa degli alfieri /Archivio Teatralità Popolare ed è sostenuta dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione CRT.

E’ stata ideata da Luciano Nattino ed è ora diretta da Massimo Barbero.

La rassegna proseguirà a settembre nel weekend 10/12 in tornerà la “Casa in collina” a casa degli alfieri, nella casa per il teatro costruita sulla cima di una collina nel cuore del Monferrato, tra vigne, boschi e infinito.

Per informazioni: www.archivioteatralita.it