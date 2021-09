“Cunté Munfrà”: a Casorzo lo spettacolo “Nonnetti”

Lo spettacolo dal vivo trova ogni anno dall’estate una delle sue espressioni più popolari dell’incontro sul nostro territorio con la rassegna “Cunté Munfrà – dal Monferrato al mondo”, continuando il suo percorso attraverso le stagioni, i tempi e i momenti rituali.

E’ una rassegna che si è affermata per la sua unicità ed attenzione alla valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte.

Sabato 18 settembre alle ore 21,00 a Casorzo (AT) nel cortile Circolo ACLI (via Bava 8), una serata per un pubblico di tutte le età.

In scena la nota compagnia alessandrina Coltelleria Einstein con il nuovo spettacolo “Nonnetti”, fresco vincitore del premio come miglior spettacolo al Vimercate Ragazzi Festival 2021.

La giornata di due Nonnetti.

Una bella colazione, la ginnastica del mattino; la vita scorre con regolarità, ma piccoli eventi trasformano la quotidianità in avventure a sorpresa. Lui è veloce, lei è lenta, lui è rumoroso, lei è silenziosa, lui fa le briciole e lei no.

Ospiti attesi e inattesi fanno irruzione in questo mondo fragile e incantatore come un carillon. La magia si interrompe e i Nonnetti si coalizzano per affrontare il vicino molesto, l’adorabile nipotino, un improvviso malore. Finalmente arriva la sera e ci si può divertire! Spettacolo con poche parole, molta musica e movimento, con momenti di comicità e qualche venatura di malinconia.

In scena Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola, con la regia di Valerio Bongiorno.

Lo spettacolo sarà ad ingresso gratuito.

E’ consigliata la prenotazione sul sito Appuntamento Web.

Saranno rispettati i protocolli COVID-19 per lo spettacolo dal vivo.

A seguito del D.L. n.105/2021 l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

La rassegna “Cunté Munfrà” è promossa dal Comune di Castagnole Monferrato e della casa degli alfieri /Archivio Teatralità Popolare ed è sostenuta dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione CRT.

E’realizzata in collaborazione e con il sostegno dei Comuni ospitanti.

E’ stata ideata da Luciano Nattino ed è ora diretta da Massimo Barbero.

La rassegna proseguirà il 24 settembre a Cerro Tanaro con lo spettacolo itinerante del Teatro degli Acerbi “Dormono…sulle colline”, narrazioni e canti tra le lapidi di un cimitero.

Per informazioni: www.archivioteatralita.it