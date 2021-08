Corti, Colline, Comunità a Ferrere

Cortili, come un luogo significativo e domestico, in cui si può stare insieme e sentirsi accolti. Confini, come un punto di passaggio che chiede di essere attraversato, per andare oltre ad incontrare e conoscere e poi per tornare arricchiti.

Comunità, come quella necessità insita nell’uomo di aggregarsi per sentirsi parte degli altri, per sapere e far sapere chi siamo. Tre parole evocative del nuovo Festival “Corti, Colline, Comunità e…” dell’Unione “Dalla Piana alle colline”, costituita dai Comuni di Cellarengo, Ferrere e Valfenera, Comuni astigiani situati in posizione strategica al confine con la provincia di Torino.

Si comincia giovedì 12 agosto alle 21 a Ferrere nella Piazza del Comune con lo spettacolo “Emigranti” del Faber Teater, un gioioso e coinvolgente percorso con azioni e canti provenienti da diverse parti del mondo. Sei attori-musicisti evocano mondi, avventure, viaggi, tra innamoramenti e tradimenti, tra foto ricordo e musiche, lotte, danze. Uno spettacolo con più di 220 repliche in 20 Paesi del mondo.

L’ingresso è gratuito, i posti e luoghi saranno predisposti secondo la normativa COVID-19.

E’ possibile la prenotazione su Appuntamento Web

Per info: cell. 3392532921 – info@archiviotetralita.it