Corti, Colline, Comunità a Ferrere

Cortili, come un luogo significativo e domestico, in cui si può stare insieme e sentirsi accolti. Confini, come un punto di passaggio che chiede di essere attraversato, per andare oltre ad incontrare e conoscere e poi per tornare arricchiti.

Comunità, come quella necessità insita nell’uomo di aggregarsi per sentirsi parte degli altri, per sapere e far sapere chi siamo. Tre parole evocative del nuovo Festival “Corti, Colline, Comunità e…” dell’Unione “Dalla Piana alle colline”, costituita dai Comuni di Cellarengo, Ferrere e Valfenera, Comuni astigiani situati in posizione strategica al confine con la provincia di Torino.

Giornata conclusiva domenica pomeriggio 12 settembre con una proposta originale: a Ferrere una passeggiata letteraria “Con il fidato Elia” dal Belvedere di San Secondo. Con la dottoressa Carla Forno e l’attrice Patrizia Camatel si percorreranno i luoghi che diedero i natali ad un uomo di umile estrazione sociale, ma che divenne testimone privilegiato della vita di un gigante della letteratura italiana. Parliamo di Giovanni Antonio Francesco Elia, nato a Ferrere nel 1730 e divenuto servo e fidato compagno d’avventure del trageda Vittorio Alfieri.

L’ingresso è gratuito, i posti e luoghi saranno predisposti secondo la normativa COVID-19.

E’ possibile la prenotazione su Appuntamento Web

Per info: cell. 3392532921 – info@archiviotetralita.it