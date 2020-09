“Consumi o scegli?”e il lancio del primo “Caffè manifesto”

Dal 1° al 18 ottobre alla bottega Altromercato della Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti è in programma “Consumi o scegli?”, una nuova campagna di comunicazione a firma Altromercato ed il lancio di un nuovo prodotto simbolo, il primo ‘caffè manifesto, per far riflettere sul valore e sul potere dei propri acquisti per costruire assieme, produttori e consumatori, un mondo migliore per tutti.

Il perno di questa ‘nuova’ comunicazione è di riconsiderare il valore delle scelte quotidiane rispetto a persone ed ambiente facendo conoscere l’alternativa concreta all’insostenibilità del mercato tradizionale.

Basta sceglierla e farla propria acquistando i prodotti ‘giusti’. La differenza è tra consumare e scegliere. Altromercato può veramente dare l’opportunità – tutti i giorni – di fare scelte pratiche per creare un futuro più giusto, che porti benefici a tutti gli attori della filiera, dall’origine della produzione fino al momento in cui il consumatore sceglie cosa acquistare. Siamo quindi tutti chiamati a ‘scegliere da che parte stare’.

In concomitanza di questa nuova campagna di consumo critico verrà presentato anche il primo ‘prodotto manifesto’, il caffè di montagna con una miscela 100% da coltivazione biologica e 100% arabica lavata proveniente da Perù, Nicaragua e Messico. La confezione è priva di alluminio conservato in un soft pack con valvola salva aroma e quindi riciclabile.

Questa nuova miscela rafforza la storica filiera etica del caffè a marca Altromercato: rafforza i rapporti diretti e duraturi con i produttori, garantisce un prezzo concordato più alto a quello del mercato tradizionale e riconosce il premio fair trade che permette alle cooperative agricole di produzione di migiorare la qualità di vita delle proprie comunità.

Recandosi in bottega Rava e Fava con l’invito ricevuto grazie all’iscrizione alla newsletter registrandosi su www.altromercato.it e a fronte di una spesa di 25 € si ottiene un caffè manifesto in omaggio.

SCEGLI O CONSUMI