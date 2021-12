Concerto di Natale del Bruskers Guitar Duo – Pino d’Asti

L’Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano continua il programma di appuntamenti di teatro, musica, incontri e memoria per il periodo natalizio.

Sabato pomeriggio 18 dicembre a Pino d’Asti, nella Chiesa S.Maria della Pieve, alle ore 16,30 il concerto di Natale del Bruskers Guitar Duo, a cura di Joint Music. Duo attivo dal 2003 è costituito dai modenesi Eugenio Polacchini e Matteo Minozzi definiti dalla stampa specializzata come “due figure di primo piano del variegato mondo della chitarra” e “fonte di ispirazione per

i chitarristi”; propongono rivisitazioni di standard della tradizione jazz e di colonne sonore, oltre che loro brani originali. Hanno suonato e suonano in Italia, USA, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Svizzera, Austria, Bulgaria e Portogallo. Al termine vin brulé per i partecipanti. Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.

L’accesso agli spettacoli aperti al pubblico è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato come da normativa. Info: www.ecomuseobma.it www.archivioteatralita.it e su facebook e instagram. Il progetto è realizzato con il patrocinio della Provincia di Asti e il contributo della Regione Piemonte e della Fondazione CRT. È attuato con la Rete Ecomusei Piemonte e il Laboratorio Ecomusei.