Concerto di Natale a Tigliole

Dopo la forzata sosta del 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, cresce l’attesa per l’ormai tradizionale Concerto di Natale che l’Orchestra Sinfonica di Asti, diretta dal Maestro Silvano Pasini, terrà a Tigliole presso la Parrocchia San Lorenzo mercoledì 29 dicembre alle ore 21.

Il programma si preannuncia denso di emozioni, accanto ai classici della tradizione natalizia come Adeste Fideles Grace, Jingle Bells, White Christmas risuoneranno le note di immortali melodie di Vivaldi, Mozart e molti altri.

L’orchestra ospiterà la partecipazione straordinaria di Andrea Cerrato che con la duttilità e qualità della sua voce, unita ad uno stile inconfondibile, proporrà alcune delle canzoni più iconiche e conosciute tipiche del periodo natalizio.

L’amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Daniele Basso, ha sposato il progetto dell’O.S.A. e lo sostiene dando vita ad una serie di eventi sulterritorio di forte valore culturale e richiamo per il territorio.

L’Orchestra è attiva sul territorio e non solo dal 2004 con concerti sinfonici, opere liriche ed eventi di livello internazionale.

Si ricordano le collaborazioni con Vittorio Grigolo (Tour Italiano “Italia un sogno”), Andrea Bocelli (Concerto presso il Duomo di Orvieto) e Il Volo (Tour “Notte Magica”).

È stata invitata ad esibirsi al Ravello Festival con un concerto dal quale è stato tratto un doppio CD live e a registrare “PFM in classic”con la Premiata Forneria Marconi.

Inoltre collabora regolarmente con Andrea Bocelli che ha accompagnato in più occasioni (Festival di Pierre Gardin a Lacoste, Teatro di Montecarlo gli ultimi) e prossimamente (gennaio 2021) sarà in Arabia Saudita per un evento in mondovisione dal Maraya Concert Hall di Al-Ula

Si preannuncia quindi un evento di assoluto rilievo che nelle intenzioni degli organizzatori vuole essere un appuntamento fisso anche per gli anni a venire, per celebrare il Natale ed esprimere, attraverso il linguaggio universale della musica, i valori di pace e di armonia che questa festa ispira.

L’ingresso è gratuito.