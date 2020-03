In occasione della Festa della Donna 2020, e proprio dedicata a questa ricorrenza, a Tigliole è organizzata un’esibizione di musica tradizionale popolare, con ingresso libero, con la Corale di San Lorenzo, direttrice e soprano Elena Canale e il pianista maestro Sandro Lano. L’appuntamento è per sabato 7 marzo alle 21, presso il Centro Incontri in via Umberto I a Tigliole d’Asti.